Призер Олимпиады-2018 Риппон поучаствовал в расовых протестах в США: «Горжусь тем, что сегодня я здесь»

Бронзовый призер Пхенчхана-2018 в команде принял участие в протестах, которые развернулись в США.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так почти 9 минут. Инцидент с Флойдом стал причиной протестов на расовой почве в США.

«Горжусь тем, что сегодня я нахожусь здесь рядом со всеми этими людьми.

Если вы можете выйти на протест, это шанс выслушать, высказаться и выбраться из всего этого. Жизни черных важны», – написал Риппон.

Proud to be out here with all these people today. If you can get to a protest, it’s a chance to listen, speak up, and get out there! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EE2vagZLr2