Егорян после серебра на «Московской сабле»: «В целом я богиня и красотка. За соревнования скинула как минимум 2 кг, а это не может не радовать девушку»

Яна Егорян похвалила себя после турнира «Московская сабля», где взяла серебро.

В финале Егорян уступила Ольге Никитиной. Третье место заняли Софья Великая и Вероника Булукова.

«Сорвала спину буквально неделю назад, поэтому подготовка была тяжелая. Но проиграла я не из‑за спины; проиграла потому, что просто сил не хватило на финал. После полуфинала с Великой нужно было хотя бы полчаса, чтобы прийти в себя, а там практически сразу был финал.

Но в целом я богиня и красотка. За эти соревнования точно скинула как минимум 2 килограмма, а это не может не радовать девушку. Конечно, я удовлетворена. Посмотрите, какой у нас пьедестал: три олимпийские чемпионки (Никитина, Егорян, Великая – Спортс’’) плюс Вероника Булукова – наше будущее», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Егорян .