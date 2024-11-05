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Михаил Дегтярев: «Ведем вопрос с рядом федераций, что начинать возвращение в мировой спорт мы будем с наших кадетских и юношеских сборных»

Минспорт ведет переговоры о возвращении юношеских сборных России в мировой спорт.

Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время просветительского марафона «Знание. Первые».

«Мы с рядом федераций по видам спорта ведем сейчас вопрос, что начинать возвращение в мировой спорт мы будем с наших кадетских и юношеских сборных, чтобы молодежь получила доступ к международным соревнованиям», – сказал Дегтярев.

Также он отметил важность спортивной дипломатии.

«Я уверен, что налаживание отношений с другими странами в том числе будет тоже начато со спортивной темы. И я к этому приложу все усилия. Конечно, с министерством иностранных дел, с нашими дипломатами. Спорт может и должен быть диалоговой площадкой, он должен быть вне политики и наводить мосты.

Спортивная дипломатия – за этим будущее, мне кажется. Если вы помните, атака на нашу страну началась в 2016 году перед Олимпиадой, так называемые допинговые скандалы. Да, были спортсмены, которых уличили в этом, да, они наказаны, но при чем здесь коллективная ответственность? Это дискриминация в чистом виде», – отметил Дегтярев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoдопинг
Министерство спорта России
Политика
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
дискриминация
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