Россияне примут участие в выборах в комиссии Международной федерации фехтования

Представители Федерации фехтования России (ФФР) буду участвовать в предстоящих выборах в комиссии Международной федерации фехтования (FIE).

«В конце ноября будет выборный конгресс Международной федерации фехтования в Ташкенте. Конечно, представители нашей федерации поедут. Мы отлучены от европейский федерации, но в FIE мы сохранены. Мы выдвигали своих представителей, будут те, кто был [в комиссиях]. Большая вероятность, что наших изберут, те, кто был [в комиссиях], должны пройти.

Владислав Шамис пойдет в судейскую комиссию, где и был, Екатерина Егорова – в юридическую, Мария Синявская – в комиссию по правилам», – рассказал президент ФФР Ильгар Мамедов .