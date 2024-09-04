Михаил Дегтярев рассказал об «идеологической триаде» для массового спорта

Об этом министр спорта России высказался на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы вывели определенную идеологическую триаду для массового спорта на одном из совещаний [Минспорта]. Желание – возможность – результат.

Желание заниматься спортом должно идти изнутри, а для этого нужна пропаганда, личный пример. Возможность – инфраструктура. Площадки, в том числе ГТО. Мы недавно открыли в Чеченской Республике самую высокую площадку ГТО в России, приезжайте туда и занимайтесь ГТО. Ну и результат. Не просто подтягивания и бег, а именно с результатом, чтобы он постоянно рос», – заявил Дегтярев .