Егорян о международных стартах: «Хочется ездить туда и доказывать не на словах, а на деле, что мы действительно лучшие в мире»

Саблистка Яна Егорян оценила уровень конкуренции на российских соревнованиях.

В понедельник проиграла Ольге Никитиной в финале личных соревнований на чемпионате России в Перми.

– И здесь, и на «Московской сабле» вы в призах, но не первая. Считаете результат нормальным или все же нужно обязательно побеждать?

– Мне хочется побеждать везде. Но в жизни так бывает: есть только один победитель, а все остальные – проигравшие. Значит, так выпала карта. Да, не всегда получается выиграть, но стабильно держать высокий уровень, чтобы быть в тройке, тоже не так легко.

– И в Перми, и в Москве было немало неожиданных результатов. Выходит, даже сейчас растет смена, появляются новые имена в женской сабле?

– У нас очень хорошее подрастающее поколение юниоров, которое наступает на пятки. Вы сами видите, что происходит на соревнованиях. Уровень конкуренции не хуже, чем на международных соревнованиях. С другой стороны, мы можем сейчас что угодно говорить, сидя здесь на пьедестале. Хочется ездить туда и доказывать не на словах, а на деле, что мы действительно лучшие в мире.

– Какие планы на ближайшее время? Готовиться к «Играм дружбы»?

– В ближайшее время – точно нет. Хочется уехать домой, отдыхать с семьей, с мужем и ребенком. Честно говоря, подустала из‑за отбора к «Играм дружбы», этого рейтинга, из‑за которого нужно постоянно поддерживать себя на высоком уровне. Поэтому приеду домой после чемпионата России, заберу мужа и ребенка и уеду куда‑нибудь в тихое место, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.