Ильгар Мамедов: «Нам удалось отстоять свое место в составе FIE. Все-таки здравомыслие у представителей большинства федераций присутствует

Глава Федерации фехтования России заявил, что на на конгрессе FIE победил здравый смысл.

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) прошел 25 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Беларуси, но конгресс это предложение не поддержал.

«Нам удалось отстоять свое место в составе FIE. Но у нас было 46 противников, это не очень приятная цифра.

Понятно, что часть из них вызвана политикой, а часть голосовала по спортивному принципу – не хотят, чтобы мы составили им конкуренцию. И есть часть тех, кто непонятно по каким причинам вошел в эту коалицию.

За нас было 87 голосов, но при этом кто-то не доехал, кто-то не сделал доверенность (на право голосования). Нормальный результат.

Все-таки здравомыслие у представителей большинства национальных федераций присутствует. И отношение к нам по-прежнему уважительное, а это очень ценно», – сказал Ильгар Мамедов.

FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации