Харлан о том, что Смирнова не уходила с дорожки после поединка: «Не хотела обращать на это внимание. Твоя проблема, хочешь – сиди, хоть посиней там»

Ольга Харлан высказалась о том, что Анна Смирнова осталась на дорожке после поединка.

В 1/32 финала ЧМ по фехтованию украинская саблистка победила россиянку . После поединка Харлан отказалась от рукопожатия и выставила в сторону Смирновой саблю, а затем ушла.

После этого Смирнова еще около 50 минут оставалась на дорожке. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ, при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

Позже дисквалификацию украинки отменили, также FIE отменила обязательное рукопожатие после поединка.

«Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться.

И когда пошли какие-то посты <...> Только, наверное, благодаря нашим СМИ стала видеть, что она сидит еще на дорожке. Я уже разминалась, а она еще сидела.

Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь – сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там», – цитирует Харлан Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

Ольга Харлан: «Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским – это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир»

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе