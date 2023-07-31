Харлан о том, что Смирнова не уходила с дорожки после поединка: «Не хотела обращать на это внимание. Твоя проблема, хочешь – сиди, хоть посиней там»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Ольга Харлан высказалась о том, что Анна Смирнова осталась на дорожке после поединка.

В 1/32 финала ЧМ по фехтованию украинская саблистка победила россиянку Анну Смирнову. После поединка Харлан отказалась от рукопожатия и выставила в сторону Смирновой саблю, а затем ушла. 

После этого Смирнова еще около 50 минут оставалась на дорожке. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка. 

Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ, при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.

Позже дисквалификацию украинки отменили, также FIE отменила обязательное рукопожатие после поединка. 

«Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться. 

И когда пошли какие-то посты <...> Только, наверное, благодаря нашим СМИ стала видеть, что она сидит еще на дорожке. Я уже разминалась, а она еще сидела.

Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь – сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там», – цитирует Харлан Sport24 со ссылкой на украинские СМИ. 

Ольга Харлан: «Украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским – это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир»

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

23 комментария

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Дерзкий пеликан
Позорище
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dudufufu
- Ты здоров?
- Нет, я украинец.
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DeGrig
Харлан теперь вообще ничего не выиграет. Карма настигнет
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Vlad_rus
Мир должен меняться из-за постоянных и бесконечных
хохлохотелок. Когда родился х@хол, еврей заплакал.
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Юрий Безуглый
Идиотка. Сама регламент нарушила, а Смирнова ещё неправа?
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Ozerki
Фу
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beltravel71
Ковать железо пока горячо ,называется.Пока имя на слуху ,надо этим пользоваться .из каждого столба:как ей было тяжело,как она пошла в фехтование в Николаеве,потому что что было бесплатно и т.д.Типичный представитель :дайте Мани
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Serg Irk
Какая же противная
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djonfut
Харлан была в партии Януковича, потом её походу покусал Гордон Дмитро с позывным " штопанный"
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Вадим Янушков
Просто грязь!!!!
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Дмитрий Ситник
Комментарий удален пользователем
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Аризона Койотис
Украина может сидеть у дверей НАТО и ЕС хоть до посинения) всё, что они получили, они честно "заработали" за последние 10 лет
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Геннадий Тёкин
Вот что бывает когда вместо мозга шмат сала.
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Влад Музалевский
Ответ Дмитрий Ситник
Комментарий удален пользователем
О, иксмен вылез!
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