Харлан о том, что Смирнова не уходила с дорожки после поединка: «Не хотела обращать на это внимание. Твоя проблема, хочешь – сиди, хоть посиней там»
Ольга Харлан высказалась о том, что Анна Смирнова осталась на дорожке после поединка.
В 1/32 финала ЧМ по фехтованию украинская саблистка победила россиянку Анну Смирнову. После поединка Харлан отказалась от рукопожатия и выставила в сторону Смирновой саблю, а затем ушла.
После этого Смирнова еще около 50 минут оставалась на дорожке. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.
Харлан была дисквалифицирована уже в следующей стадии ЧМ, при этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен.
Позже дисквалификацию украинки отменили, также FIE отменила обязательное рукопожатие после поединка.
«Я не знала новости, потому что после того, как профехтовала, пошла в свой бокс и уже готовилась к следующему бою. Я максимально не смотрю в свой телефон, когда на соревнованиях, чтобы не отвлекаться.
И когда пошли какие-то посты <...> Только, наверное, благодаря нашим СМИ стала видеть, что она сидит еще на дорожке. Я уже разминалась, а она еще сидела.
Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь – сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там», – цитирует Харлан Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.
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- Нет, я украинец.
хохлохотелок. Когда родился х@хол, еврей заплакал.