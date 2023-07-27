Свитолина об отказе украинцев от рукопожатий с россиянами: «Призываю международные спортивные организации уважать наше решение»

Теги сборная Украины жен Элина Свитолина Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Элина Свитолина заявила, что украинские атлеты не будут жать руки россиянам и белорусам.

Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию украинка Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Россияне выступают на ЧМ как индивидуальные нейтральные атлеты.

Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю. После этого Харлан дисквалифицировали.

«Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция.

Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и поддержка – Ольге Харлан», – написала теннисистка в соцсети. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

17 комментариев

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Orange carrot
Да без проблем, на выход с уважением
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Гамарджоба Генацвале
Не участвуйте в соревнованиях тогда, где рукопожатие является обязательным по правилам данного вида спорта.
+22
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Георгий Большаков
>Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам
Так ведь нет российских и белорусских атлетов, есть нейтральные
+13
0
+13
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And-Rover
Призывает она. Кто ты вообще, чтоб призывать? Иди в Брюссель деньги проси.
+12
0
+12
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clockworkorange
Есть правила, которые одни для всех. Если вы не проявляете уважение к соперникам, как того требует регламент - значит должны быть дисквалифицированы.
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DjokoND
Пора и в теннисе дисквалификацию вводить
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Док Аксель
Вы со своей позицией уже всех достали и не только в мире спорта.
+8
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Sofia
Там уже Ястремская пожаловалась, что требовала применить санкции к Мирре, так как та лайкнула видео, где Путин шутит над Зеленским. ВТА отказались, Даяна негодует
+5
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Marcus Varro
Какое вообще отношение Свитолина имеет к Украине? Живет в Монако, муж француз, в родной Одессе наверное лет десять не появлялась, но все про какую-то там позицию вещает.
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Winfated
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не участвуйте в соревнованиях тогда, где рукопожатие является обязательным по правилам данного вида спорта.
Честно и справедливо! А то как нос задирать, так горазды, а как ответственность нести по регламенту (правилам) - сразу бедные, несчастные.
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Анатолий Дегтярёв
Лесом иди
+2
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Журэма
Элина, позиция ваша одна - коленно-локтевая.
+3
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Viks
"Это наша позиция." --- Позиция ваша известная. А вот известны ли вам писаные и неписаные правила для спортсменов на соревнованиях? Есть ли понимание, что никто эти правила не будет менять ради вас?
+1
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Лёля Иванова
Ответ Георгий Большаков
>Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам Так ведь нет российских и белорусских атлетов, есть нейтральные
Вот именно. Но, к примеру, я не могу поставить лайк вашему сообщению почему-то.. тоже ещё тот сайт
+1
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Лёля Иванова
Решили диктовать свои условия всем спортивным организациям?? Офигели уже. Правильно, что дисквалифицировали.
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соч 71
хайль, Свитолина
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Asdf
Ответ Журэма
Элина, позиция ваша одна - коленно-локтевая.
монфису виднее)))
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