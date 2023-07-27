Свитолина об отказе украинцев от рукопожатий с россиянами: «Призываю международные спортивные организации уважать наше решение»
Элина Свитолина заявила, что украинские атлеты не будут жать руки россиянам и белорусам.
Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию украинка Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Россияне выступают на ЧМ как индивидуальные нейтральные атлеты.
Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю. После этого Харлан дисквалифицировали.
«Мы не пожимаем руки российским и белорусским атлетам. Это наша позиция.
Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и поддержка – Ольге Харлан», – написала теннисистка в соцсети.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Так ведь нет российских и белорусских атлетов, есть нейтральные