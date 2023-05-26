Софья Великая: «У нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля ТАСС Фехтование

Софья Великая прокомментировала победу на турнире «Московская сабля».

В финале Великая обыграла Яну Егорян со счетом 15:13. 

«Собираюсь ли я в Милан (на чемпионат мира)? На неделю моды? Время покажет. Пока нас не пускают.

Что касается Олимпиады-2024, то каждый день появляется новая информация, меняются факты, и мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что что-то разрешится.

На данный момент мы фехтуем дома, у нас международный турнир, к нам приехали наши друзья, у нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда.

Но если это изменится, мы всегда будем готовы выступать только на самом высоком уровне», – сказала Великая. 

«Конечно, наверное, мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Я поняла, что это праздник спорта, что я дарю заряд энергии детям, болельщикам, всем вокруг, несмотря на то, что происходит вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом.

Я занимаюсь фехтованием 25 лет, на этом турнире я не хотела выступать, потому что не была готова, болела, дети, что-то другое, но меня вдохновляло то, что нужно выступать, это нужно людям, всем, кто любит фехтование.

Конечно, я совершенно не была уверена в том, что одержу сегодня победу. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к турниру, но было хорошее, достойное фехтование и высокий результат.

Надо верить в себя и получать кайф, это спорт, поэтому должен быть драйв, нужно получать удовольствие в моменте», – цитирует Великую ТАСС

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Смирнов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Софья Недалекая
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
По методичке
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий