Софья Великая: «У нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда»

Софья Великая прокомментировала победу на турнире «Московская сабля».

В финале Великая обыграла Яну Егорян со счетом 15:13.

«Собираюсь ли я в Милан (на чемпионат мира)? На неделю моды? Время покажет. Пока нас не пускают.

Что касается Олимпиады-2024, то каждый день появляется новая информация, меняются факты, и мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что что-то разрешится.

На данный момент мы фехтуем дома, у нас международный турнир, к нам приехали наши друзья, у нас высокий уровень фехтования, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда.

Но если это изменится, мы всегда будем готовы выступать только на самом высоком уровне», – сказала Великая.

«Конечно, наверное, мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Я поняла, что это праздник спорта, что я дарю заряд энергии детям, болельщикам, всем вокруг, несмотря на то, что происходит вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом.

Я занимаюсь фехтованием 25 лет, на этом турнире я не хотела выступать, потому что не была готова, болела, дети, что-то другое, но меня вдохновляло то, что нужно выступать, это нужно людям, всем, кто любит фехтование.

Конечно, я совершенно не была уверена в том, что одержу сегодня победу. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к турниру, но было хорошее, достойное фехтование и высокий результат.

Надо верить в себя и получать кайф, это спорт, поэтому должен быть драйв, нужно получать удовольствие в моменте», – цитирует Великую ТАСС.