Глава ФФР: «Если соревноваться в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо 15-20 телохранителей отправлять»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Фехтование

Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что опасается провокаций в отношении спортсменов в Европе.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

– Правда ли, что существует проблема с визами для участия в апрельских стартах?

– Вы сами понимаете, что есть страны, посольства которых вообще наши документы не принимают. Есть те, кто вообще не пускают, даже если ты каким-то образом туда прилетишь.

– Сейчас заняться визами нельзя? Необходимо ждать разрешения от МОК?

– В принципе, я такое указание дал. Международный отдел этим занимается. Ради интереса подадим документы в польское посольство. Посмотрим, что скажут. Первый же турнир в женской рапире пройдет в Познани. 

– Какие еще есть барьеры, кроме виз?

– Есть проблема безопасности. Вы же понимаете, что вопрос серьезный. Одно дело в Азии участвовать, в Африке, Латинской Америке.

А если где-то в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо штук 15-20 телохранителей отправлять, – сказал Мамедов.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ну, телохранителям уж точно визу не дадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий