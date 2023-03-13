Глава ФФР: «Если соревноваться в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо 15-20 телохранителей отправлять»

Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что опасается провокаций в отношении спортсменов в Европе.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

– Правда ли, что существует проблема с визами для участия в апрельских стартах?

– Вы сами понимаете, что есть страны, посольства которых вообще наши документы не принимают. Есть те, кто вообще не пускают, даже если ты каким-то образом туда прилетишь.

– Сейчас заняться визами нельзя? Необходимо ждать разрешения от МОК?

– В принципе, я такое указание дал. Международный отдел этим занимается. Ради интереса подадим документы в польское посольство. Посмотрим, что скажут. Первый же турнир в женской рапире пройдет в Познани.

– Какие еще есть барьеры, кроме виз?

– Есть проблема безопасности. Вы же понимаете, что вопрос серьезный. Одно дело в Азии участвовать, в Африке, Латинской Америке.

А если где-то в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо штук 15-20 телохранителей отправлять, – сказал Мамедов.

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