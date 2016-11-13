Ольга Никитина: «Сегодня было состояние, когда я готова рвать и метать. Это был лучший бой»

Российская саблистка прокомментировала победу в командном турнире на Олимпиаде-2020 в .

В составе сборной России выступили Никитина, и .

«В какой-то момент появляется состояние, когда я готова рвать и метать. Сегодня это было.

Но сегодня был не лучший бой... Хотя нет, это был лучший бой», – сказала Никитина.

«Девочки помогали мне сегодня проявить себя и показать свои лучшие навыки, Софья и Соня помогли мне в этом.

Я очень рада, что Великая с нами, она очень опытная, и это отлично. Во время поединка старалась не обращать внимания на счет, не торопиться. Решающий удар – это психологически тяжело», – цитирует Никитину ТАСС.

Женская сабля – главное российское оружие. Еще 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд

🥇 Даа, золото саблисток! Никитина, Великая и Позднякова в команде! Сегодня комплект: еще серебро и бронза в стрельбе – Зыкова и Каримова 🥈🥉. Онлайн