Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов: «Великая на Олимпиаде-2020 как добрая мамка: раздает титулы направо и налево»

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что в финале командного турнира саблисток рассматривался вопрос о замене .

«Легко писать, что мы фавориты. Шел вопрос о замене Великой! Волнение было, мы решали, менять на второй бой или третий. Великая попросила выпустить ее на второй бой. Мы сказали: «Вытаскивай». И она молодец, вытащила.

Великая почувствовала себя не очень. Травма плюс психологически тоже... Поэтому [старший тренер сборной Дмитрий] Глотов принял решение поставить на последний бой Никитину. Она потрясающе отработала», – сказал Мамедов.

«Великая здесь как мамка. Добрая мамка: раздает титулы направо и налево», – добавил тренер.

я сказал: «Ты же два года назад покрошила их всех на чемпионате мира в Будапеште. То же самое сделай и здесь. Включай вариант «ниндзя»». Ниндзя – это когда получается все – и в атаке, и в обороне. Успеваешь все, не понимаю как, но за счет инстинктов и рефлексов. Оля все сделала», – цитирует Мамедова сайт «Матч ТВ».

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🥇 Даа, золото саблисток! Никитина, Великая и Позднякова в команде! Сегодня комплект: еще серебро и бронза в стрельбе – Зыкова и Каримова 🥈🥉. Онлайн