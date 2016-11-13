Олимпиада-2020. Фехтование. Дериглазова и Коробейникова вышли в 1/4 финала турнира рапиристок, Загидуллина выбыла

Теги рапира результаты сборная России жен Олимпиада-2020 Лариса Коробейникова Инна Дериглазова Аделина Загидуллина Фехтование

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в соревнованиях рапиристок. За Россию выступают Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Фехтование

Женщины

Рапира

Начало финалов – 13.50 по московскому времени

1/8 финала

Инна Дериглазова (Россия) – Фанни Крейсс (Венгрия) – 15:10

Аделина Загидуллина (Россия) – Келли Райан (Канада) – 9:15

Лариса Коробейникова (Россия) – Изаора Тибюс (Франция) – 15:12

1/16 финала

Инна Дериглазова (Россия) – Мартина Елинская (Польша) – 15:8

Аделина Загидуллина (Россия) – Саския Гарсия (Колумбия) – 15:8

Лариса Коробейникова (Россия) – Инес Бубакри (Тунис) – 15:3

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

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