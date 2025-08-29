  • Спортс
  • Песков заявил, что службы России и Кыргызстана сотрудничают в деле альпинистки Наговициной: «Они в полном контакте, синхронизируют свои действия»
Песков заявил, что службы России и Кыргызстана сотрудничают в деле альпинистки Наговициной: «Они в полном контакте, синхронизируют свои действия»

Дмитрий Песков высказался о происшествии с альпинисткой Натальей Наговициной.

47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, однако спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

В ходе последней аэросъемки признаков жизни обнаружено не было. Наговицину официально признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

Также сообщалось, что Следственный комитет России и МВД Кыргызстана начали проверку по факту происшествия.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеет свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями, они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия», – заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.

«Вы знаете, что наши друзья [из Кыргызстана] предпринимали отчаянное усилие для спасения этой альпинистки. Получена определенная информация с дрона. Эта информация общедоступна. Но наш МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», – также отметил Песков.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
происшествия
Наталья Наговицина
logoДмитрий Песков
Альпинизм
20 сентября 2022, 13:40
15 марта 2022, 08:39
