Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье

Уже в это воскресенье, 25 сентября в скейтпарке «GorillaXRamstroy» пройдет Чемпионат России по самокату в дисциплине ПАРК и СТРИТ.

Адрес: г.Москва, ул. Складочная д.1 стр.1

Регистрация участников и брифинг начнутся с 10:00.

Призовой фонд RSC22 составит 370 000₽ и будет распределен следующим образом:

ПАРК: 1 место – 50 000₽, 2 место – 30 000₽, 3 место – 20 000₽, Лучший трюк – 40 000₽

СТРИТ: 1 место – 50 000₽, 2 место – 30 000₽, 3 место – 20 000₽, Лучший трюк – 40 000₽

ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽

ЛЮБИТЕЛИ СТРИТ: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽

ЛЮБИТЕЛИ ПАРК: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽

Помимо денежных призов, всех победителей ждут подарки от спонсоров.

Более подробная информация об ивенте доступна в официальной группе «ВКонтакте».