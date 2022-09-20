Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье

Уже в это воскресенье, 25 сентября в скейтпарке «GorillaXRamstroy» пройдет Чемпионат России по самокату в дисциплине ПАРК и СТРИТ.
Адрес: г.Москва, ул. Складочная д.1 стр.1
Регистрация участников и брифинг начнутся с 10:00.
Призовой фонд RSC22 составит 370 000₽ и будет распределен следующим образом:
ПАРК: 1 место – 50 000₽, 2 место – 30 000₽, 3 место – 20 000₽, Лучший трюк – 40 000₽
СТРИТ: 1 место – 50 000₽, 2 место – 30 000₽, 3 место – 20 000₽, Лучший трюк – 40 000₽
ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽
ЛЮБИТЕЛИ СТРИТ: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽
ЛЮБИТЕЛИ ПАРК: 1 место – 15 000₽, 2 место – 10 000₽, 3 место – 5 000₽
Помимо денежных призов, всех победителей ждут подарки от спонсоров.
Более подробная информация об ивенте доступна в официальной группе «ВКонтакте».
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