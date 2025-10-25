«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу

В Федерации альпинизма России прокомментировали информацию об инциденте в Непале.

Ранее в телеграм-канал SHOT сообщил, что группа российских альпинистов из пяти человек застряла на вершине Манаслу 22 октября. Они не могли спуститься с высоты 8163 метров на протяжении нескольких дней из-за погодных условий.

«Вчера они были на перевале 6500 метров. Сегодня они уже спускаются ниже. Никакой критической ситуации с этой группой нет и не было. Был туман, они спускались чуть медленнее – вот и все. Подняли излишний ажиотаж», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин .