  «Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу
«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу

В Федерации альпинизма России прокомментировали информацию об инциденте в Непале.

Ранее в телеграм-канал SHOT сообщил, что группа российских альпинистов из пяти человек застряла на вершине Манаслу 22 октября. Они не могли спуститься с высоты 8163 метров на протяжении нескольких дней из-за погодных условий.

«Вчера они были на перевале 6500 метров. Сегодня они уже спускаются ниже. Никакой критической ситуации с этой группой нет и не было. Был туман, они спускались чуть медленнее – вот и все. Подняли излишний ажиотаж», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Александр Пятницин
Альпинизм
происшествия
