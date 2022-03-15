В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit.

Мероприятие состоится 25 марта, на базе спортивного клуба Sportstation. Официальная тема Конференции – «Скалолазная индустрия: вектор развития в период изменений».

Спикерами выступят профессионалы области, признанные не только в России, но и за границей: Рустам Гельманов (скалолаз, член сборной России, победитель Кубка мира по боулдерингу в 2008 году, бывший лидер мирового рейтинга, бизнесмен), Игорь Антышев (основатель и руководитель скалодромов Северная стена Бухарестская, Северная стена Петроградская, зацепы 515), Стас Кокорин (ЗМС, трехкратный обладатель Кубка мира и пятикратный призер Чемпионатов мира), Дарья Минина (МС по ледолазанию. Маркетинг-менеджер направления альпинизм и скалолазание в компании «Спортмарафон»), Михаил Пекарев (МС, член сборной России в 2000-2007 гг., президент федерации скалолазания Москвы) и Владимир Волошин (Управляющий партнер Newman Sport, со-основатель HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUS, партнер GOSUP MOSCOW. Президент Сообщества выпускников московской школы управления СКОЛКОВО).

Программа Конференции включает пять блоков, за каждый их которых отвечает отдельный спикер: обучение/спорт, бизнес, маркетинг и продвижение, скалолазание и государство, бизнес в эпоху неопределенности.

Регистрация на конференцию – www.climbsummit.ru.

На следующий день после Конференции, 26 марта, в Sportstation пройдут соревнования по скалолазанию – Sportstation campus contest. Для участия приглашаются сильнейшие скалолазы России, представители Ninja fit индустрии, workout атлеты и все желающие помериться силами и показать свои способности.

Соревнования пройдут в два этапа: квалификация и финал. В решающую стадию пройдут 10 человек (10 мужчин и 10 женщин).

Окончание регистрации на соревнования – 25 марта в 18:00.

Спортивный клуб Sportstation – уникальное место. 6,5 тысяч квадратных метров, на которых расположилась площадка, вмещают в себя крытый вейкпарк с бассейном длиной 70 метров, скалодром, фитнес-зону, коворкинг-зону и event-холл для проведения мероприятий. Пространство позволяет принимать до 1 тысячи посетителей единовременно.

Адрес: Новоостаповская улица 5, строение 2.