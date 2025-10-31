Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин поборется с Кадореттом, Чаффи против Сагова, Яблонски встретится с Дадикяном, другие поединки
1 ноября поединок россиянина и американца возглавит кард турнира в Цюрихе.
East vs West 20
Цюрих, Швейцария
Начало – 22:00 по московскому времени (1 ноября)
Мужчины
Правши
Виталий Лалетин (Россия) – Джерри Кадоретт (США)
Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия)
Дейв Чаффи (США) – Ибрагим Сагов (Россия)
Олег Петренко (Украина) – Нугзари Чикадзе (Грузия)
Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Данил Устинов (Казахстан)
Йосинобу Канаи (Япония) – Петр Маргаринт (Украина)
Левши
Камил Яблонски (Польша) – Давид Дадикян (Армения)
Мэтт Маск (Канада) – Сергей Калиниченко (Украина)
Олег Жох (Украина) – Томс Розиц (Латвия)
Женщины
Левши
Снежана Бабаева (Швейцария) – Элина Перссон (Швеция)
Барбора Байчова (Словакия) – Габи Васконселос (Бразилия)
ПРИМЕЧАНИЕ: поединки длятся до 3 побед в раундах (в титульных встречах – до 4).