  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин поборется с Кадореттом, Чаффи против Сагова, Яблонски встретится с Дадикяном, другие поединки
0

Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин поборется с Кадореттом, Чаффи против Сагова, Яблонски встретится с Дадикяном, другие поединки

Виталий Лалетин поборется с Джерри Кадореттом на East vs West 20 в армрестлинге.

1 ноября поединок россиянина и американца возглавит кард турнира в Цюрихе.

Армрестлинг

East vs West 20

Цюрих, Швейцария

Начало – 22:00 по московскому времени (1 ноября)

Мужчины

Правши

Виталий Лалетин (Россия) – Джерри Кадоретт (США)

Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия)

Дейв Чаффи (США) – Ибрагим Сагов (Россия) 

Олег Петренко (Украина) – Нугзари Чикадзе (Грузия)

Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Данил Устинов (Казахстан)

Йосинобу Канаи (Япония) – Петр Маргаринт (Украина)

Левши

Камил Яблонски (Польша) – Давид Дадикян (Армения)

Мэтт Маск (Канада) – Сергей Калиниченко (Украина)

Олег Жох (Украина) – Томс Розиц (Латвия)

Женщины

Левши

Снежана Бабаева (Швейцария) – Элина Перссон (Швеция)

Барбора Байчова (Словакия) – Габи Васконселос (Бразилия)

ПРИМЕЧАНИЕ: поединки длятся до 3 побед в раундах (в титульных встречах – до 4).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
East vs West
результаты
Армрестлинг
Джерри Кадоретт
Виталий Лалетин
Давид Дадикян
Сергей Калиниченко
Нугзари Чикадзе
Мэтт Маск
Дейв Чаффи
Олег Петренко
Ибрагим Сагов
Камил Яблонски
Олег Жох
Тодд Хатчингс
Миндаугас Тарасайтис
Иракли Зиракашвили
Йосинобу Канаи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
28 октября, 12:07
🥈 Российский тхэквондист Рафаиль Аюкаев завоевал серебро чемпионата мира
24 октября, 12:01
Армрестлинг. Georgia vs World. Акимбо уступил Самушии, Дзеранов победил Пайзулаева, Макаров одолел Заврашвили, другие результаты
19 октября, 06:20
Главные новости
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
29 октября, 06:40
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
28 октября, 12:07
«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу
25 октября, 11:09
Федор Конюхов о Путине: «Такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович, больше нет. Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки»
7 октября, 16:15
Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды на Эвересте
6 октября, 08:58
Группа из 350 альпинистов, застрявших на Эвересте, спустилась с горы
6 октября, 06:51
Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за сильной метели
5 октября, 16:51
Бразильский скейтбордист Сандро Диас съехал с рампы высотой в 22 этажа
26 сентября, 06:28Видео
Польский альпинист Баргель спустился с вершины Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода
25 сентября, 18:14
Синхронистка Гурбанбердиева: «Мое отношение к альпинизму и любовь к горам неизменны. Смерть никогда не будет для меня пугающим фактором, заставляющим отказаться от восхождения»
22 сентября, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта