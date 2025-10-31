Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин поборется с Кадореттом, Чаффи против Сагова, Яблонски встретится с Дадикяном, другие поединки

Виталий Лалетин поборется с Джерри Кадореттом на East vs West 20 в армрестлинге.

1 ноября поединок россиянина и американца возглавит кард турнира в Цюрихе. Армрестлинг East vs West 20 Цюрих, Швейцария Начало – 22:00 по московскому времени (1 ноября) Мужчины Правши Виталий Лалетин (Россия) – Джерри Кадоретт (США) Тодд Хатчингс (США) – Иракли Зиракашвили (Грузия) Дейв Чаффи (США) – Ибрагим Сагов (Россия) Олег Петренко (Украина) – Нугзари Чикадзе (Грузия) Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Данил Устинов (Казахстан) Йосинобу Канаи (Япония) – Петр Маргаринт (Украина) Левши Камил Яблонски (Польша) – Давид Дадикян (Армения) Мэтт Маск (Канада) – Сергей Калиниченко (Украина) Олег Жох (Украина) – Томс Розиц (Латвия) Женщины Левши Снежана Бабаева (Швейцария) – Элина Перссон (Швеция) Барбора Байчова (Словакия) – Габи Васконселос (Бразилия) ПРИМЕЧАНИЕ: поединки длятся до 3 побед в раундах (в титульных встречах – до 4).