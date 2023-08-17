На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

Победителем стала команда «Driftinder red M». А в индивидуальных заездах выиграл Александр Лисовенко из Севастополя.

3-й этап Igora Drive Drift Challenge собрал на треке Автодрома «Игора Драйв» полные трибуны. Многие в это живописное место приезжали семьей на весь день. Для «разминки» можно посетить автомузей, где располагается множество раритетных машин, провести семейный заезд на картинге, затем, можно совершить тур по главному автодрому.

Взрослые могут получить яркие эмоции на «Игора Драйв» более бюджетно. На Автодроме работает услуга дрифт-такси, прокатиться на котором по треку «с дымком» могут все желающие, достигшие 18 лет. А тех, кому по душе просто высокая скорость, без заносов и лишнего визга шин, ждет гоночное такси. По главному треку Автодрома со специально обученным «таксистом» можно прокатиться уже «с ветерком» — разогнавшись эдак до 200 км/ч

– Аж дыхание перехватывает! – делились затем те, кто отважился сесть в дрифт-такси. – После такого иначе воспринимаешь то, что делают профессионалы на треке.

Матвей Вахрушев, представляющий Ленинградскую область, умудрился финишировать на голом диске — резину сорвано на одной из постановок. «А у меня вкладыши на днях провернуло...», – легко, с улыбкой делятся, словно хвастаются, некоторые пилоты.

Сам турнир проходил по принципу плей-офф. Составив по итогам квалификации пары, участники соревновались «на вылет», начиная с стадии 1/32.

По итогам всех заездов в личном зачете 3-й этап Igora Drive Drift Challenge лучшим завершил Александр Лисовенко, приехавший со своей «Toyota Mark2» из Севастополя. А в командном зачете лидером финишировал тандем «Driftinder red M» – Артур Гарбах из Калининградской области и Алексей Карелин из Москвы. В общей сложности они набрали 326 баллов.

Финал летнего сезона 4-го, заключительного этапа Кубка Санкт-Петербурга пройдет на Автодроме «Игора Драйв» уже совсем скоро — 2 и 3 сентября. Билеты уже в продаже.

Igora Drive Drift Challenge.

Призеры 3-го этапа

Личный зачет

1. Александр Лисовенко («Toyota Mark2»)

2. Алексей Карелин («Toyota Altezza»)

3. Анатолий Кизин («BMW E92»)

Командный зачет

1. «Driftinder red M» (Алексей Карелин, Артур Гарбах)

2. «Рот Фронт Гараж» (Александр Осипов, Александр Лисовенко, Олег Ермаков)

3. «Есть вопросы» (Анатолий Кизин, Иван Марченко, Матвей Вахрушев).