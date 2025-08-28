  • Спортс
  Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы: «Ее подготовки было недостаточно»
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы: «Ее подготовки было недостаточно»

Наталье Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы.

47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет, то ей придется развернуться в том месте, где, собственно говоря, безопасно, где развернуться можно в любой момент.

К Победе (восхождению на Пик Победы) готовиться надо очень серьезно. На мой взгляд, ее подготовки было на тот момент недостаточно, и я принял решение, что ее надо развернуть вниз», – рассказал белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
Наталья Наговицина
Альпинизм
происшествия
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
