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Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове

Paramount покажет документальный фильм «Фридайвер» об Алексее Молчанове.

Молчанов – многократный чемпион мира по фридайвингу, а также действующий рекордсмен мира в нескольких дисциплинах по правилам международных ассоциаций AIDA и CMAS.

«5 мировых рекордов за 4 месяца – почти невозможная цель, которую Алексей Молчанов ставит перед собой, путешествуя по всему миру, доходя до предела человеческих возможностей (или нет предела?)» – говорится в анонсе фильма (трейлер).

Производством ленты занимались компании Skydance Sports, Picturestart, GQ Studios и Boardwalk Pictures. Режиссер – шестикратный номинант на премию «Эмми» Майкл Джон Уоррен. Съемки проходили на Филиппинах, в Гондурасе, во Франции, США, России, на островах Маврикий, Лонг Айленд и Бонэйр.

С 7 декабря фильм будет доступен на Amazon (Prime Video) в США и на онлайн-платформе Paramount+ в Канаде.

100 метров в глубину на одном вдохе, а вокруг – нетронутая красота Арктики. Мы там побывали

Российский фридайвер, задержав дыхание, погрузился на 80 метров под лед Байкала и вынырнул через 3 минуты – мы увидели это и обалдели

«Всплываешь – а из легких небольшой сгусток крови». Русская звезда дико опасного спорта

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация фридайвинга
Фридайвинг
Алексей Молчанов
кино
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