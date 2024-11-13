Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове

Paramount покажет документальный фильм «Фридайвер» об Алексее Молчанове.

Молчанов – многократный чемпион мира по фридайвингу, а также действующий рекордсмен мира в нескольких дисциплинах по правилам международных ассоциаций AIDA и CMAS.

«5 мировых рекордов за 4 месяца – почти невозможная цель, которую Алексей Молчанов ставит перед собой, путешествуя по всему миру, доходя до предела человеческих возможностей (или нет предела?)» – говорится в анонсе фильма (трейлер ).

Производством ленты занимались компании Skydance Sports, Picturestart, GQ Studios и Boardwalk Pictures. Режиссер – шестикратный номинант на премию «Эмми» Майкл Джон Уоррен. Съемки проходили на Филиппинах, в Гондурасе, во Франции, США, России, на островах Маврикий, Лонг Айленд и Бонэйр.

С 7 декабря фильм будет доступен на Amazon (Prime Video) в США и на онлайн-платформе Paramount+ в Канаде.

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