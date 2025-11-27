  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
0

Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»

Альпинистка Пекова высказалась на тему соблюдения поста во время восхождений.

Российская альпинистка Алина Пекова, которая в прошлом году покорила 14 высочайших гор Земли, высказалась на тему соблюдения поста во время восхождений.

– Как происходит процесс восхождения?

– Прежде всего, необходимо подойти как можно ближе к горе. До некоторых нужно добираться несколько дней пешим ходом, до остальных можно долететь на вертолете, что считается пределом нормы и значительно экономит время. В базовом лагере разбиваются палатки и начинается процесс акклиматизации.

– А чем вы питаетесь на высоте?

– Сублимированные продукты, еда быстрого приготовления. Это обычно быстрые углеводы, много сахара, то, что дает энергию быстро и не тяжело нести. 

Не могу сказать, что в экспедициях приходится сильно голодать, но все же это не полноценные еда и режим питания. По возвращении домой хочется привычной еды и несколько дней наедаться всем подряд.

– Есть же альпинисты, которые исповедуют ислам, там есть посты. Они в этот момент не поднимаются на горы или как-то это происходит по-другому?

– Когда человек подвержен физическим труду, нагрузке или болезни, дозволяется не держать пост, но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц.

– В православии переноса постов нет.

– В горах это невозможно, там нужна энергия, если ко всему еще держать пост… В православии допускаются какие-то продукты, а у нас (Пекова родом из Кабардино-Балкарии, где исповедуется ислам – Спортс’’) от восхода солнца до заката нельзя принимать пищу и даже пить воду. В таком случае можно просто где-нибудь упасть в обморок и замерзнуть, – сказала Пекова.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Алина Пекова
Альпинизм
религия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября, 07:10
Кордоба о повторении бомбардирского рекорда Смолова: «Благодарен богу за возможность находиться в «Краснодаре». Добиться такого результата – прекрасно»
26 ноября, 18:12
Вратарь «Питтсбурга» Мурашов о Стокгольме: «Нам сказали гулять поаккуратнее, когда темно. В арт-галерее были иконы из России – я сходил, было интересно»
25 ноября, 09:12
Главные новости
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября, 07:10
Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин разгромил Кадоретта, Чаффи одолел Сагова, Дадикян победил Яблонски, другие результаты
1 ноября, 23:44
Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы
1 ноября, 18:52Фото
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
29 октября, 06:40
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
28 октября, 12:07
«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу
25 октября, 11:09
Федор Конюхов о Путине: «Такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович, больше нет. Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки»
7 октября, 16:15
Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды на Эвересте
6 октября, 08:58
Группа из 350 альпинистов, застрявших на Эвересте, спустилась с горы
6 октября, 06:51
Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за сильной метели
5 октября, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта