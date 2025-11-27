Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»

Альпинистка Пекова высказалась на тему соблюдения поста во время восхождений.

Российская альпинистка Алина Пекова , которая в прошлом году покорила 14 высочайших гор Земли, высказалась на тему соблюдения поста во время восхождений.

– Как происходит процесс восхождения?

– Прежде всего, необходимо подойти как можно ближе к горе. До некоторых нужно добираться несколько дней пешим ходом, до остальных можно долететь на вертолете, что считается пределом нормы и значительно экономит время. В базовом лагере разбиваются палатки и начинается процесс акклиматизации.

– А чем вы питаетесь на высоте?

– Сублимированные продукты, еда быстрого приготовления. Это обычно быстрые углеводы, много сахара, то, что дает энергию быстро и не тяжело нести.

Не могу сказать, что в экспедициях приходится сильно голодать, но все же это не полноценные еда и режим питания. По возвращении домой хочется привычной еды и несколько дней наедаться всем подряд.

– Есть же альпинисты, которые исповедуют ислам, там есть посты. Они в этот момент не поднимаются на горы или как-то это происходит по-другому?

– Когда человек подвержен физическим труду, нагрузке или болезни, дозволяется не держать пост, но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц.

– В православии переноса постов нет.

– В горах это невозможно, там нужна энергия, если ко всему еще держать пост… В православии допускаются какие-то продукты, а у нас (Пекова родом из Кабардино-Балкарии, где исповедуется ислам – Спортс’’) от восхода солнца до заката нельзя принимать пищу и даже пить воду. В таком случае можно просто где-нибудь упасть в обморок и замерзнуть, – сказала Пекова.

