Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы

Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора сфотографировались с россиянкой Анной Кукушкиной на пьедестале чемпионата Европы.

Соревнования прошли в итальянском городе Ананьи, россияне выступали в нейтральном статусе. Кукушкина заняла второе место в дисциплине «слайды», а Погуляка и Китайгора взяли золото и бронзу соответственно.

Во время церемонии награждения украинки не стали отказываться от совместного снимка. Он опубликован на странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в инстаграме.

