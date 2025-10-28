«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
«Кинопоиск» покажет в прямом эфире турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11», который пройдет 22 ноября в Москве.
В главном поединке вечера Зураб Тавберидзе и Роман Филиппов поборются на правых руках.
Турнир пройдет с участием спортсменов России, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Полный кард:
Зураб Тавберидзе – Роман Филиппов (правши)
Айдын Бахтияров – Руслан Магомедов (правши)
Сергей Токарев – Антон Корчин (левши)
Дмитрий Кок – Салават Кадыров (правши)
Отари Таварткиладзе – Виктор Шевеленко (правши)
Максим Беленко – Григорий Пономарев (правши)
Дамир Шаяхмет – Ярослав Яценко (левши)
Василий Харак – Максим Цирюльников (правши)
Тогрул Шахларлы – Максим Архипенко (правши)
Михаил Танаев – Виталий Максимов (правши)