«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»

«Кинопоиск» покажет в прямом эфире турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11», который пройдет 22 ноября в Москве.

В главном поединке вечера Зураб Тавберидзе и Роман Филиппов поборются на правых руках.

Турнир пройдет с участием спортсменов России, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Полный кард: