  • Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»

Российская альпинистка Алина Пекова, которая в прошлом году покорила 14 высочайших гор Земли, высказалась о рисках восхождений.

Высота 14 вершин составляет более 8000 м.

– Есть вещи, к которым нельзя подготовиться, например болезнь. Болели ли вы на высоте и в чем разница: болеть здесь и там?

– На высоте любая болезнь обостряется. Будь то зубная боль или хронические заболевания. Конечно, невозможно за всем уследить, но я прошла полный медицинский осмотр перед тем, как начать подготовку. 

Сама я заболела на К2 (8 611 м, вторая по высоте горная вершина Земли – Спортс’’). Перед восхождением поднялась температура, была слабость и плохое самочувствие. Это была уже седьмая по счету вершина за сезон, и я уже чувствовала усталость. Я понимала, что если я не пойду наверх, то экспедиция перенесется на следующий год.

– А в каких случаях нужно обязательно спускаться и закончить восхождение?

– Когда есть симптомы горной болезни, когда начинается отек легких или головного мозга. Сама лично с такими не сталкивалась, но я слышала много раз и видела, как ребят эвакуировали или они сами по возможности шли вниз, когда сталкивались с начальной стадией отека легких: человек кашляет, слышны хрипы в легких. Заканчивается это плохо, бывают летальные исходы.

– Есть какое-то обязательное требование по медицинским справкам?

– Проверок нет, человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя. Поэтому обратиться в страховую компанию можно и нужно.

Вообще, каждый шаг в горах связан с опасностью. Были камнепады, когда камни летели на нас и мы быстро реагировали. Чудо, что они пролетали мимо. Но если такой камень с такой скоростью прилетит в человека…

Вот таких случаев было много, именно с камнепадами. Обошлось без жертв, но было страшно, потому что это доли секунды, как говорится, – ответила Пекова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
