Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб».

Премию вручают за лучшее восхождение.

Российская группа из пяти альпинистов совершила восхождение на гору Манаслу (8 163 м) в Непале по новому маршруту. Обратная дорога для группы усложнилась ввиду непогоды.

«Планируем номинироваться на премию «Золотой ледоруб». Это международная премия, которая проходит во Франции. Ежегодно избирается лучшее восхождение в мире. Сначала предварительный список, потом выбираются лучшие шесть команд», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.