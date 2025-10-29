Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб».
Премию вручают за лучшее восхождение.
Российская группа из пяти альпинистов совершила восхождение на гору Манаслу (8 163 м) в Непале по новому маршруту. Обратная дорога для группы усложнилась ввиду непогоды.
«Планируем номинироваться на премию «Золотой ледоруб». Это международная премия, которая проходит во Франции. Ежегодно избирается лучшее восхождение в мире. Сначала предварительный список, потом выбираются лучшие шесть команд», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
