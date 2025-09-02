0

Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе

Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе.

Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Группа из Москвы, 8 человек, встала на акклиматизацию отдохнуть, в гору не шли. Это не альпинисты – туристская группа. Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь.

Такое случается, поэтому действует правило – если ты в горах в склоне, всегда садиться лицом к склону, смотреть вверх. При остановке на перевал необходимо использовать особенности горного рельефа, чтобы обезопаситься от камней. Камни – частое явление, нужно правильно себя вести. В горах свои правила», – сказал Пятницин.

Эльбрус – высочайшая вершина России (5642 м).

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Альпинизм
происшествия
Федерация альпинизма России
Александр Пятницин
