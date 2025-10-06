Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды на Эвересте
Российские альпинисты не пострадали из-за непогоды на Эвересте.
Об этом сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
5 октября, в воскресенье, стало известно, что почти 1000 человек оказались в ловушке из-за плохой погоды на восточном склоне Эвереста. Сильный снегопад в Тибете начался в пятницу и продолжался всю субботу. Туристы были вынуждены укрываться от стихии в палатках.
Сегодня группа из 350 альпинистов спустилась с горы. С оставшимися группами была установлена связь – они постепенно прибудут к месту сбора под руководством спасателей.
«Наши альпинисты не пострадали. Есть непогода, много снега, но пострадавших нет. Некоторые также находятся на других восьмитысячниках, от них негативных сигналов не поступало», – сказал Яковенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
