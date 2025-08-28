Спасатель Киселев о Наговициной: «Реальность и опыт в альпинизме говорят – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело»

Спасатель Денис Киселев назвал чудом возможность того, что Наталья Наговицина жива.

47-летняя российская альпинистка сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находилась на высоте около 7200 м, спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«В горах погода меняется ежечасно, если даже не ежеминутно. В этом и есть одна из основных трудностей. Когда вы выходите на восхождение, погода хорошая. А когда вы подходите к вершине через 4-6 дней, погода уже изменилась, и вы попали в снежную бурю.

Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс.

Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорит – скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело», – отметил Киселев, занимающий должность преподавателя в Центральной школе инструкторов альпинизма.

