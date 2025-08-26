МВД Киргизии ведет проверку в отношении фирмы, организовавшей восхождение альпинистки Наговициной

МВД Киргизии проводит проверку фирмы, организовавшей восхождение Наговициной.

Ранее 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«В настоящий момент проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела», – сказал представитель пресс-службы МВД Киргизии. По его словам, правоохранительные органы не могут признать Наговицину погибшей до того момента, как соответствующая информация не поступит от МЧС.

Следственный комитет России также организовал процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина