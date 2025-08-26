Двух пострадавших при попытке спасти Наговицину отправят на лечение в Москву

Двое пострадавших при попытке спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину отправятся на лечение в Москву.

Ранее 47-летняя Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Двое российских спасателей, которые пострадали при жесткой посадке вертолета, сейчас находятся в больнице Каракола. Мы прорабатываем вопрос их транспортировки в клиники Москвы. Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить и они продолжат лечение в российской столице», – пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Бишкеке.

Отмечается, что из-за полученных травм спасателей нужно везти до авиаборта на карете скорой помощи, а в самолете оборудовать для них специальные места.

ТАСС также сообщает , что напарник Наговициной – Роман Мокринский, который смог добраться с высоты до базового лагеря, – проходит лечение в Тюмени.

«Роман сейчас находится в Тюмени. Обморожения у него нет, серьезных травм и проблем со здоровьем нет. Он проходит лечение, ни с кем не выходит на контакт», – заявил глава Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина