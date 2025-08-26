Мария Захарова об альпинистке Наговициной: «Посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня делали все возможное для активизации усилий по спасению»

Мария Захарова высказалась о происшествии с российской альпинисткой в Киргизии.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы. С 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками», – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , чьи слова приводит ТАСС.

Посольству в Бишкеке на данный момент не известно, будет ли МЧС России предпринимать еще одну попытку спасения Наговициной.

«Посольство пока не обладает такой информацией», – заявил представитель пресс-службы посольства, отвечая на соответствующий вопрос агентства РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что работы по эвакуации альпинистки уже не возобновят в этом году: сезон восхождений на пик Победы завершен, а следующий начнется в июне 2026-го.

