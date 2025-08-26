Альпинист Трубачев: «Нельзя на гору идти любой ценой, она не стоит ни одной жизни. Нужен кто-то, кто тебе вовремя скажет «стоп», а не продаст с радостью коммерческий тур»

Альпинист Алексей Трубачев заявил, что нельзя подниматься в горы «любой ценой».

Ранее 47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий. Сообщалось, что работы по эвакуации уже не возобновят в этом году: сезон восхождений завершен, а следующий начнется летом 2026-го.

«В моей картине мира альпинизм не должен быть мучением. Альпинизм – это удовольствие, но так случится, только если вы хорошо подготовлены и выбрали объект восхождения, соответствующий вашему уровню.

Героические подвиги не нужны и заведомо опасны. А пик Победы в группе из четырех человек, не профессиональных альпинистов, из них одна женщина – это однозначно подвиг. Состав команды изначально не соответствовал сложности маршрута. Главная ошибка – у них не было плана на случай, если что-то пойдет не так.

Наталья могла не сломать ногу, а просто подвернуть – результат был бы тот же. Малейшая травма, которая ограничивает подвижность одного из участников, может стать причиной гибели всей команды. Так не должно было быть.

Операция спасения – отдельная грустная история, которая разворачивалась на наших глазах. Вот военный вертолет Ми-8, чуть не разбившийся в горах. А как могло быть иначе, если он даже в теории не может подниматься выше 5000 м? Зачем пилотов туда отправили на огромный риск? И почему только 17 августа, хотя Наталья там лежала с 12-го? В Альпах, знаю, есть вертолеты, которые могут подниматься и на 7000 м, хотя там даже гор таких нет. Почему такого не оказалось в Киргизии? Почему за столько дней ни с кем не договорились?

Двое мужчин принесли Наталье горелку и газ. Это главное, чтобы топить снег и получать воду. В этом была логика, но никакой другой пользы в их подъеме быть не могло. Снять ее оттуда вдвоем было невозможно. А газ через время кончился, и судя по всему, она там осталась без воды.

Сейчас все-таки XXI век, в конце концов заговорили о еврокоптере. Но почему только тогда, когда у Натальи уже не было шансов? Понятно почему: у туристической компании нет таких ресурсов. Но разве справедливо отправлять человека в гору, изначально понимая, что спасти его не сможешь?

Если честно, я в ужасе от этой ситуации. И считаю, что такой альпинизм даром никому не нужен. Есть выражение «гора зовет» – так правда бывает. Но когда люди в своем стремлении перестают осознавать риски, нужен кто-то, кто вовремя скажет «стоп», а не продаст тебе с радостью коммерческий тур. Нельзя на гору идти любой ценой, не стоит гора ни одной человеческой жизни», – рассказал Спортсу’’ горный гид Трубачев.

