  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Альпинист Трубачев о происшествии с Наговициной: «Это не только ответственность Натальи. Думаю, если бы дело было в России, сейчас посадили бы очень многих»
52

Альпинист Трубачев о происшествии с Наговициной: «Это не только ответственность Натальи. Думаю, если бы дело было в России, сейчас посадили бы очень многих»

Альпинист Трубачев рассказал, кто ответственен за происшествие с Наговициной.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий. Сообщалось, что работы по эвакуации уже не возобновят в этом году: сезон восхождений завершен, а следующий начнется летом 2026-го.

Ситуацию прокомментировал Алексей Трубачев – международный горный гид, который только что вернулся из Киргизии.

«Пока развивалась история с Наговициной, мы были с интернациональной группой туристов на Хан-Тенгри (гора в 16 км от пика Победы, там в 2021-м погиб муж Наговициной – Спортс’‘).

Сразу скажу, что я не фанат высотного альпинизма – когда люди покоряют вершины. Мне интереснее технический альпинизм – он динамичней, там сложнее маршруты, выше требования к навыкам спортсмена. Но и опыт восхождений по условно популярным маршрутам у меня есть. И так как я давно не был на Хан-Тенгри, решил собрать группу и посмотреть, что там творится.

Сразу скажу, что впечатление тяжелое. И даже независимо от ситуации с Натальей я для себя решил, что больше туда не вернусь. Главная проблема – хаос. И как логичное следствие – гибнут люди. Помимо Наговициной только за последние недели погиб, например, Алексей Ермаков, а мы его встретили на маршруте – он пошел наверх, а мы назад в лагерь. До сих пор ищут троих иранцев. Почему так?

Пик Победы – профессиональная локация, требующая профессиональной подготовки. Лично я бы не повел туда людей ни за какие деньги, слишком высокий риск.

И так думают многие, поэтому компания-организатор хитро предлагает клиентам тур «Пик Победы без гида». То есть вы приезжаете, вас размещают в базовом лагере и отправляют на маршрут. Никаких гарантий безопасности, ничего! Людей подталкивают, по сути, на гибель, заведомо зная, что ничего сделать в случае ЧП будет нельзя.

Я думаю, что если бы дело было в России, а не в другом государстве, сейчас посадили бы очень многих. Хотя, насколько я знаю, владельцы этой туристической компании – как раз россияне.

Все случившееся – как минимум не только ответственность Наговициной. Она не сама туда полезла, ее пригласили и отправили, причем не бесплатно. Если не ошибаюсь, такие услуги стоят в районе трех тысяч долларов.

Почему Наталья туда пошла? Пик Победы привлекает многих, в нем есть магия. Если не ошибаюсь, до 1960-х эта гора считалась самой опасной вообще среди всех маршрутов. Счет восхождений был в пользу горы – то есть погибало больше людей, чем благополучно возвращалось.

Но вы представьте, какая должна быть воля к жизни, чтобы вот так ждать помощи неделю, в одиночку и со сломанной ногой, в жутких условиях критического высокогорья, без еды и воды, в рваной в клочья палатке...

В моей картине мира альпинизм не должен быть мучением. Альпинизм – это удовольствие, но так случится, только если вы хорошо подготовлены и выбрали объект восхождения, соответствующий вашему уровню», – рассказал Трубачев Спортсу’’.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Альпинизм
Наталья Наговицина
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина
211сегодня, 19:45
«Я пыталась покончить с собой». Латвийская фигуристка Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге
62сегодня, 09:40
Бастрыкин поручил обеспечить помощь в спасении альпинистки Наговициной
75сегодня, 08:59
Главные новости
Альпинист Овчинников о восхождении Наговициной: «Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией»
сегодня, 18:23
Член правления ФАР о происшествии с Наговициной: «Второразряднику идти на пик Победы запрещено. То, что она все же пошла, – этим она нарушила наши нормы и правила»
3сегодня, 15:27
В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы
49сегодня, 13:55
Двух пострадавших при попытке спасти Наговицину отправят на лечение в Москву
2сегодня, 13:03
Мария Захарова об альпинистке Наговициной: «Посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня делали все возможное для активизации усилий по спасению»
1сегодня, 12:20
МВД Киргизии ведет проверку в отношении фирмы, организовавшей восхождение альпинистки Наговициной
19сегодня, 11:46
СК РФ начал проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговициной
41сегодня, 11:13
Альпинист Трубачев: «Нельзя на гору идти любой ценой, она не стоит ни одной жизни. Нужен кто-то, кто тебе вовремя скажет «стоп», а не продаст с радостью коммерческий тур»
27сегодня, 10:23
Бастрыкин поручил обеспечить помощь в спасении альпинистки Наговициной
75сегодня, 08:59
Работы по эвакуации альпинистки Наговициной не возобновят в этом году, сообщил начальник базового лагеря: «Похоронить еще людей, чтобы снять тело, – это просто преступление»
24сегодня, 07:54
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47