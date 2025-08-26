Альпинист Трубачев о происшествии с Наговициной: «Это не только ответственность Натальи. Думаю, если бы дело было в России, сейчас посадили бы очень многих»

Альпинист Трубачев рассказал, кто ответственен за происшествие с Наговициной.

47-летняя россиянка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий. Сообщалось, что работы по эвакуации уже не возобновят в этом году: сезон восхождений завершен, а следующий начнется летом 2026-го.

Ситуацию прокомментировал Алексей Трубачев – международный горный гид, который только что вернулся из Киргизии.

«Пока развивалась история с Наговициной, мы были с интернациональной группой туристов на Хан-Тенгри (гора в 16 км от пика Победы, там в 2021-м погиб муж Наговициной – Спортс’‘).

Сразу скажу, что я не фанат высотного альпинизма – когда люди покоряют вершины. Мне интереснее технический альпинизм – он динамичней, там сложнее маршруты, выше требования к навыкам спортсмена. Но и опыт восхождений по условно популярным маршрутам у меня есть. И так как я давно не был на Хан-Тенгри, решил собрать группу и посмотреть, что там творится.

Сразу скажу, что впечатление тяжелое. И даже независимо от ситуации с Натальей я для себя решил, что больше туда не вернусь. Главная проблема – хаос. И как логичное следствие – гибнут люди. Помимо Наговициной только за последние недели погиб, например, Алексей Ермаков, а мы его встретили на маршруте – он пошел наверх, а мы назад в лагерь. До сих пор ищут троих иранцев. Почему так?

Пик Победы – профессиональная локация, требующая профессиональной подготовки. Лично я бы не повел туда людей ни за какие деньги, слишком высокий риск.

И так думают многие, поэтому компания-организатор хитро предлагает клиентам тур «Пик Победы без гида». То есть вы приезжаете, вас размещают в базовом лагере и отправляют на маршрут. Никаких гарантий безопасности, ничего! Людей подталкивают, по сути, на гибель, заведомо зная, что ничего сделать в случае ЧП будет нельзя.

Я думаю, что если бы дело было в России, а не в другом государстве, сейчас посадили бы очень многих. Хотя, насколько я знаю, владельцы этой туристической компании – как раз россияне.

Все случившееся – как минимум не только ответственность Наговициной. Она не сама туда полезла, ее пригласили и отправили, причем не бесплатно. Если не ошибаюсь, такие услуги стоят в районе трех тысяч долларов.

Почему Наталья туда пошла? Пик Победы привлекает многих, в нем есть магия. Если не ошибаюсь, до 1960-х эта гора считалась самой опасной вообще среди всех маршрутов. Счет восхождений был в пользу горы – то есть погибало больше людей, чем благополучно возвращалось.

Но вы представьте, какая должна быть воля к жизни, чтобы вот так ждать помощи неделю, в одиночку и со сломанной ногой, в жутких условиях критического высокогорья, без еды и воды, в рваной в клочья палатке...

В моей картине мира альпинизм не должен быть мучением. Альпинизм – это удовольствие, но так случится, только если вы хорошо подготовлены и выбрали объект восхождения, соответствующий вашему уровню», – рассказал Трубачев Спортсу’’.

«Нельзя идти на гору любой ценой». Он только что вернулся с высоты, где осталась Наговицина