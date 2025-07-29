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Экс-хоккеист «Спартака» Романовский за драку на турнире по дартсу дисквалифицирован на 18 месяцев

Бывший хоккеист «Спартака» Романовский отстранен от соревнований по дартсу.

Федерация дартс России (ФДР) сообщила, что член сборной Москвы Александр Романовский был дисквалифицирован на 18 месяцев. 

Такое решение было принято в связи с тем, что Романовский нанес телесные повреждения спортсмену из Новгородской области Андрею Прялкину. Инцидент произошел на турнире Кубок Верхневолжья. У пострадавшего было подозрение на перелом носа.

Романовский – бывший профессиональный хоккеист. Он выступал за «Химик», «Спартак» и «Торпедо», в составе которых провел 71 матч в КХЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Федерации дартс России
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