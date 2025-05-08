В Китае пройдут первые Всемирные игры роботов-гуманоидов

С 15 по 17 августа в Пекине пройдут первые Всемирные игры роботов-гуманоидов.

Соревнования примут Национальный стадион (также известный как «Птичье гнездо») и Национальный конькобежный овал. В программу войдут аналоги футбола, легкой атлетики, гимнастики, бадминтона и других видов спорта.

Чтобы претендовать на участие, человекоподобные роботы должны быть приобретены или самостоятельно разработаны их командами. Отмечается, что на Играх приветствуются участники со всего мира, включая робототехнические компании, университеты, клубы и другие организации.

Ранее в столице Китая состоялся первый совместный полумарафон людей и роботов-гуманоидов.