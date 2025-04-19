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В Китае прошел первый в истории совместный полумарафон людей и роботов-гуманоидов

В Пекине состоялся полумарафон, в котором приняли участие роботы-гуманоиды.

В забеге принял участие 21 робот. Первым из них к финишу пришел «Тяньгун Ультра», преодолевший дистанцию в 21,0975 км за 2 часа 40 минут 42 секунды. Он оторвался от ближайшего соперника почти на час.

Среди людей лучшими стали бегуны из Эфиопии. Лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин – 1 час 11 минут 07 секунд.

Как сообщает Reuters, максимальная скорость робота «Тяньгун Ультра» – 12 километров в час, но во время забега он сохранял скорость примерно на уровне 7-8 километров в час. 

«Для достижения такого выдающегося результата нам пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения», – отметил представитель команды робота Вэй Цзясин.

Роботы и люди бежали по одному маршруту, однако для первых была предусмотрена выделенная полоса. Каждый механизированный бегун имел сопровождение. Во время соревнований роботам было разрешено заменять батареи. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Reuters
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