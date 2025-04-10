Михаил Дегтярев: «Сумасшедший хоббихорсинг никто видом спорта в России не признает. Это глупость»
Михаил Дегтярев заявил, что хоббихорсинг не признают видом спорта в России.
«Видов спорта очень много. У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 – это олимпийские виды. И постоянно нарождаются какие-то новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость.
Много экзотического, но есть и интересные вещи. Не исключаю, что упомянутая вами воздушная гимнастика – тоже что-то интересное. На экспертном уровне определим», – сказал министр спорта РФ в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».
Девушка с игрушечной лошадью: история необычного спорта – через травлю, субкультуру и принятие себя
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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