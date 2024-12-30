Чемпионат мира по дартсу-2025. 1/8 финала. Хамфрис уступил Райту, Литтлер сыграет с Джонсом, ван Гервен против Граафа, другие матчи
На чемпионате мира по дартсу проходят матчи 1/8 финала.
Действующий чемпион мира англичанин Люк Хамфрис выбыл, проиграв шотландцу Питеру Райту.
Лондон, Англия
1/8 финала
29 декабря, воскресенье
Джонни Клэйтон (Уэльс) – Гервин Прайс (Уэльс) – 2:4
30 декабря, понедельник
Люк Хамфрис (Англия) – Питер Райт (Шотландия) – 1:4
Кевин Дутс (Нидерланды) – Крис Доби (Англия) – 15.40
Роберт Оуэн (Уэльс) – Каллан Ридз (Англия) – 17.00
Рикардо Петречко (Германия) – Нейтан Эспиналл (Англия) – 18.15
Стивен Бантинг (Англия) – Люк Вудхаус (Англия) – 22.10
Майкл ван Гервен (Нидерланды) – Джеффри де Грааф (Швеция) – 23.30
31 декабря, вторник
Люк Литтлер (Англия) – Райан Джонс (Англия) – 0.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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