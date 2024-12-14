Колобков о дисквалификации литовки Дудайте: «Это не спортсменка, а пропагандист. Ей стоит заняться собственной карьерой, страной – реальными вещами»

Павел Колобков высказался о дисквалификации литовской спортсменки Дудайте.

В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по функциональному фитнесу. Представительница Литвы Корнелия Дудайте надела майку с надписью «make Russia small again» («сделаем Россию снова маленькой»).

Организаторы решили дисквалифицировать Дудайте после обращения Самира Янчинова – отца российского спортсмена Карима Янчинова. Сборная Литвы снялась с соревнований.

«Если есть правила, то надо им следовать, организаторы – молодцы. Спортсменка должна участвовать на соревнованиях и думать о том, как их выиграть, а не о заявлениях. Значит, эта девочка – не спортсменка. Она, наверное, пропагандист.

Для меня позиция наших бывших друзей странная. Она сама по себе глупая и смешная, девочке, наверное, стоит изучить еще и историю, ко всему прочему. Заняться своей собственной карьерой, страной – реальными вещами», – сказал экс-министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию.

Литовскую спортсменку дисквалифицировали на ЧМ по функциональному фитнесу за футболку с надписью «сделаем Россию снова маленькой»