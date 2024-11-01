Дюплантис отпраздновал Хэллоуин в образе стрелка Дикеча, известного по мемам как «турецкий батя»
Арман Дюплантис отпраздновал Хэллоуин в образе «турецкого бати».
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Дюплантис опубликовал фото, изобразив турецкого стрелка Юсуфа Дикеча.
На Олимпиаде-2024 в Париже Дикеч завоевал серебро в микст-стрельбе. Снимки, на котором он стоит с пистолетом, рукой в кармане и без шумоподавляющих наушников, стали мемом в соцсетях.
«Счастливого Хэллоуина👻», – написал шведский легкоатлет.
Девушка на фото с Дюплантисом выбрала для праздника образ австралийской брейк-дансерши Рэйчел Ганн.
А как там турецкий батя после Олимпиады? О, у него все прекрасно – давайте порадуемся
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Фото: страница Дюплантиса.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Армана Дюплантиса
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