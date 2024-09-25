Российские бодибилдеры завоевали четыре золотые медали в первые два дня ЧМ в Иране. На награждениях играл гимн России
Российские бодибилдеры завоевали четыре золотые медали в первые два дня ЧМ-2024.
Чемпионат мира по бодибилдингу проходит в Тегеране с 24 по 26 сентября. Россияне выступают на турнире с флагом и гимном страны.
В первые два дня золотые медали выиграли Александр Барбашин, Станислав Грицив, Сергей Черемных и Эдуард Гаврильченко.
Серебряными призерами стали Валерий Юшкевич и Дмитрий Янкин.
Бронзу завоевали Евгений Малков, Артем Андреев, Юрий Преснов и Рудольф Хабибулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация бодибилдинга России
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