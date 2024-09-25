Российские бодибилдеры завоевали четыре золотые медали в первые два дня ЧМ в Иране. На награждениях играл гимн России

Российские бодибилдеры завоевали четыре золотые медали в первые два дня ЧМ-2024.

Чемпионат мира по бодибилдингу проходит в Тегеране с 24 по 26 сентября. Россияне выступают на турнире с флагом и гимном страны.

В первые два дня золотые медали выиграли Александр Барбашин, Станислав Грицив, Сергей Черемных и Эдуард Гаврильченко.

Серебряными призерами стали Валерий Юшкевич и Дмитрий Янкин.

Бронзу завоевали Евгений Малков, Артем Андреев, Юрий Преснов и Рудольф Хабибулин.