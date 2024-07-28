В Кировской области прошел первый мировой чемпионат по огуречному хрусту. Победу одержал представитель Египта

Теги еда Экзотические виды

В Кировской области 27 июля состоялся мировой чемпионат по огуречному хрусту.

Соревнования прошли в селе Истобенск в рамках фестиваля «Истобенский огурец».

В чемпионате приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16. С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста.

Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел», – сообщается на странице правительства Кировской области.

Победителю вручили награду – дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца».  

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Египетская сила!
+16
0
+16
Францию и Америку отстранили от участия в чемпионате и поделом !
+11
-1
+10
Дайте финал Геничу прокомментировать
+9
-1
+8
Огуречный хруст, зима, июль - ночи такие темные.
Ты пойми, что первый ядерный удар - это совокупность безнадёжностей.
Есть такой закон борьбы противоположностей.
Огуречный хруст, зима, июль - ядерный рассвет наступит скоро.
Только ты не веришь никому, - вспоминаешь хруст.
В окруженье снега, снега, снега.
+2
-1
+1
В Истобенске огурцы измеряют децибелами.
+1
0
+1
Международный Огуречноспортивный Комитет (МОК) подал в суд на МОК за незаконное использование бренда
+1
0
+1
Салах 💪💪💪
+1
-1
0
Рад за село, конечно, но вот это способ засветиться в СМИ нынче? Где-то там наравне с боем подушками и жонглированием бензопилами.
+1
-1
0
Неужели и здесь мы потеряли все полимеры
0
0
0
Во время съемок соревнования ни один огурец не пострадал?
0
0
0
Точно не зубы хрустнули ?
0
0
0
Олимпиада отодвинута в сторону
0
0
0
Неплохая замена Олимпиады
0
0
0
Надо его на допинг «Умение битбоксу» проверить..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий