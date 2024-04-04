6 апреля стартует третий этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
6 апреля в Ижевске начнется третий этап Кубка Континентальной лиги боулинга.
Соревнования пройдут с 6 по 10 апреля, ранее этапы принимали Омск и Тюмень. Всего запланировано 7 этапов и Гранд-финал в Москве, который состоится 6-12 декабря 2024 года.
Ютуб-канал лиги покажет третий этап в прямом эфире (квалификацию и плей-офф). «Золотые финалы» в последний день этапа будет транслировать «Матч ТВ».
В прямом эфире состязания прокомментирует Дмитрий Губерниев, корреспондент Дмитрий Занин возьмет интервью у участников. Начало трансляции – 16:45 по московскому времени (10 апреля).
КЛБ – профессиональная международная лига боулинга. BetBoom Кубок КЛБ – крупнейшие соревнования по боулингу на территории России и СНГ. В турнире участвуют 12 клубов и 148 спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана.
Подробности о предстоящих турнирах – на официальном сайте КЛБ, а также в телеграм-канале и на странице VK.