«Джиро ди Ломбардия». Погачар, Эвенепул, Роглич, Власов выступят в гонке

11 октября пройдет однодневная велогонка «Джиро ди Ломбардия».
Комо – Бергамо, Италия
241 км
Начало – 11:55 по московскому времени.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)
Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)
Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)
Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)
Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)
Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)
Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost)
Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG)
Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)
Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)
Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
