«Джиро ди Ломбардия». Погачар, Эвенепул, Роглич, Власов выступят в гонке

11 октября пройдет однодневная велогонка «Джиро ди Ломбардия».

«Джиро ди Ломбардия»

Комо – Бергамо, Италия

241 км

Профиль/Карта

Начало – 11:55 по московскому времени.

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG)

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)

Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)

Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana)

Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)

Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost)

Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG)

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

