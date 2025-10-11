Веломногодневка «Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии.

Об этом сообщил президент компании‑организатора соревнований Урбано Каиро.

«В мае мы стартовали из Албании, а в следующем году начнем в Болгарии. Эти инициативы оказывают положительное влияние, их ценят не только страны, которые мы посещаем, но и итальянцы, которые знакомятся с новыми территориями. Мы увеличиваем итальянский экспорт, и это цель нашей страны.

«Джиро д’Италия» – это посол спорта во всем мире, проведение гонки в других странах открывает множество возможностей», – сказал Каиро.