2

«Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии

Веломногодневка «Джиро д’Италия» в 2026 году стартует в Болгарии.

Об этом сообщил президент компании‑организатора соревнований Урбано Каиро.

«В мае мы стартовали из Албании, а в следующем году начнем в Болгарии. Эти инициативы оказывают положительное влияние, их ценят не только страны, которые мы посещаем, но и итальянцы, которые знакомятся с новыми территориями. Мы увеличиваем итальянский экспорт, и это цель нашей страны.

«Джиро д’Италия» – это посол спорта во всем мире, проведение гонки в других странах открывает множество возможностей», – сказал Каиро.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Cycling News
logoДжиро д'Италия
велошоссе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Сторер – 3-й, Власов – 33-й
59сегодня, 15:03
Международный союз велосипедистов выдал нейтральный статус вице-чемпионке России по BMX Волошиной
9 октября, 15:43
Умер начальник сборной России по велоспорту на шоссе Крапивин
8 октября, 16:04
Велокоманда Israel – Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»
247 октября, 06:45
Российский райдер Никита Фоминов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по ВМХ-фристайлу
25 октября, 20:38
Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й
205 октября, 15:25
Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили
3 октября, 06:22
Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
32 октября, 20:01
Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я
41 октября, 15:57
Чемпионат мира по велошоссе. Погачар выиграл золото в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Хили – 3-й, Ныч – 24-й
16828 сентября, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
227 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46