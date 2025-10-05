Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й
Тадей Погачар выиграла групповую гонку на чемпионате Европы по велошоссе.
Чемпионат Европы по велошоссе
Прива – Гийеран-Гранж, Франция
Групповая гонка
202,5 км
1. Тадей Погачар (Словения) – 4.59,29
2. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 0,31
3. Пол Сейшас (Франция) – 3,41
4. Кристиан Скарони (Италия) – 4,04
5. Том Скуиньш (Латвия) – 4,16
6. Хуан Аюсо (Испания) – 4,21
7. Маттиас Скельмосе (Дания) – 5,01
8. Павел Сиваков (Франция) – 5,55
9. Джанмарко Гарофоли (Италия) – 5,59
10. Ромен Грегуар (Франция) – 6,55
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
