3

Чемпионат Европы по велошоссе. Погачар победил в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Сейшас – 3-й

Тадей Погачар выиграла групповую гонку на чемпионате Европы по велошоссе.

Чемпионат Европы по велошоссе

Прива – Гийеран-Гранж, Франция

Групповая гонка

202,5 км

Профиль/Карта

1. Тадей Погачар (Словения) – 4.59,29

2. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 0,31

3. Пол Сейшас (Франция) – 3,41

4. Кристиан Скарони (Италия) – 4,04

5. Том Скуиньш (Латвия) – 4,16

6. Хуан Аюсо (Испания) – 4,21

7.  Маттиас Скельмосе (Дания) – 5,01

8. Павел Сиваков (Франция) – 5,55

9. Джанмарко Гарофоли (Италия) – 5,59

10. Ромен Грегуар (Франция) – 6,55

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Кристиан Скарони
Маттиас Скельмосе
Пол Сейшас
Том Скуиньш
logoсборная Латвии
чемпионат Европы
сборная Дании
logoсборная Бельгии
Павел Сиваков
результаты
logoсборная Франции
велошоссе
logoТадей Погачар
logoсборная Италии по велоспорту
Хуан Аюсо
logoРемко Эвенепул
сборная Словении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
32 октября, 20:01
Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я
41 октября, 15:57
Чемпионат мира по велошоссе. Погачар выиграл золото в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Хили – 3-й, Ныч – 24-й
16828 сентября, 14:22
Главные новости
Пять российских спортсменов выступят на чемпионате мира по велотреку-2025 в Чили
3 октября, 06:22
Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
32 октября, 20:01
Чемпионат Европы по велошоссе. Эвенепул и Ройссер победили в «разделках», Ныч – 20-й, Дронова – 23-я
41 октября, 15:57
Чемпионат мира по велошоссе. Погачар выиграл золото в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Хили – 3-й, Ныч – 24-й
16828 сентября, 14:22
Израильскую велокоманду исключили из участников «Джиро дель Эмилия» в целях безопасности
5728 сентября, 07:34
Чемпионат мира по велошоссе. Вальер победила в групповой гонке, Фишер-Блэк – 2-я, Гарсиа – 3-я
527 сентября, 19:33
Международный союз велосипедистов не будет отстранять Израиль: «Мир не достигается через изоляцию»
4727 сентября, 07:55
Российский велогонщик Рикунов выиграл многодневку «Тур озера Поянху» в Китае
26 сентября, 18:06
Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов
26 сентября, 07:12
Чемпионат мира по велошоссе. Австралия выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я
124 сентября, 20:39
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
227 сентября, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46