Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я

Франция победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы по велошоссе.

Велошоссе Чемпионат Европы Этуаль-сюр-Рон – Этуаль-сюр-Рон, Франция 40 км Смешанная эстафета 1. Франция (Реми Каванья, Тибо Герналек, Марион Борра, Седрин Кербаоль, Брюно Армирайл, Жюльетт Лабу) – 47,42 2. Италия (Лоренцо Милези, Филиппо Ганна, Марко Фриго, Элена Чеккини, Виттория Гваццини, Федерика Вентурелли) – 0,07 3. Швейцария (Ноэми Рюэгг, Ясмин Лихти, Мауро Шмид, Ян Кристен, Штефан Кюнг, Марлен Ройссер) – 0,40