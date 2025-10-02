  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
1

Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я

Франция победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы по велошоссе.

Велошоссе

Чемпионат Европы

Этуаль-сюр-Рон – Этуаль-сюр-Рон, Франция

40 км

Смешанная эстафета

1. Франция (Реми Каванья, Тибо Герналек, Марион Борра, Седрин Кербаоль, Брюно Армирайл, Жюльетт Лабу) – 47,42

2. Италия (Лоренцо Милези, Филиппо Ганна, Марко Фриго, Элена Чеккини, Виттория Гваццини, Федерика Вентурелли) – 0,07

3. Швейцария (Ноэми Рюэгг, Ясмин Лихти, Мауро Шмид, Ян Кристен, Штефан Кюнг, Марлен Ройссер) – 0,40

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
велошоссе
результаты
чемпионат Европы
logoсборная Франции жен
Марко Фриго
logoсборная Швейцарии
logoВиттория Гуаццини
logoФилиппо Ганна
Марлен Ройссер
logoсборная Франции
logoсборная Италии по велоспорту
Мауро Шмид
Штефан Кюнг
сборная Швейцарии жен
Жюльетт Лабу
Реми Каванья
Бруно Армирайл
