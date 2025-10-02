Чемпионат Европы по велошоссе. Франция выиграла смешанную эстафету, Италия – 2-я, Швейцария – 3-я
Франция победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы по велошоссе.
Велошоссе
Чемпионат Европы
Этуаль-сюр-Рон – Этуаль-сюр-Рон, Франция
40 км
Смешанная эстафета
1. Франция (Реми Каванья, Тибо Герналек, Марион Борра, Седрин Кербаоль, Брюно Армирайл, Жюльетт Лабу) – 47,42
2. Италия (Лоренцо Милези, Филиппо Ганна, Марко Фриго, Элена Чеккини, Виттория Гваццини, Федерика Вентурелли) – 0,07
3. Швейцария (Ноэми Рюэгг, Ясмин Лихти, Мауро Шмид, Ян Кристен, Штефан Кюнг, Марлен Ройссер) – 0,40
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости