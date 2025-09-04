5

Израильская команда не снимется с «Вуэльты» на фоне пропалестинских протестов

Израильская команда Israel – Premier Tech отказалась сняться с веломногодневки «Вуэльта Испании» на фоне протестов.

Накануне 11-й этап «Вуэльты», по решению организаторов, завершился без выявления победителя. Люди с палестинскими флагами собрались у ограждений в зоне финиша в Бильбао и выходили на трассу. 

«Israel – Premier Tech является профессиональной велокомандой. И в связи с этим настроена продолжать выступления на «Вуэльте Испании». Любой другой вариант развития событий создаст опасный прецедент в велоспорте не только для Israel – Premier Tech, но и для всех команд», – говорится в сообщении израильского коллектива.

«Вуэльта» завершится 14 сентября. Всего в программу входит 21 этап.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Israel – Premier Tech
Israel - Premier Tech
происшествия
logoВуэльта
